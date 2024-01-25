В США притормозили выпуск Boeing из-за ЧП с оторванным иллюминатором FAA ограничило выпуск Boeing 737-9 MAX после ЧП с оторванным иллюминатором

Фото: Ntsb/National Transportation/Global Look Press

Производство Boeing 737-9 MAX ограничили после ЧП, когда у борта сорвало иллюминатор и разгерметизировался салон во время полета, сообщило FAA (Федеральное управление гражданской авиации) США. Сейчас идет проверка 171 лайнера, которые временно отстранили от выполнения рейсов. По итогам работ самолеты могут вернуть в эксплуатацию.

Boeing не вернется к обычной работе. Никакой запрос компании о расширении производства или открытии дополнительных производственных линий для 737 MAX не будет удовлетворен, — сказал администратор FAA Майк Уитакер.

Ранее FAA поручило операторам лайнеров Boeing проверять заглушки дверей перед полетами в качестве дополнительной меры безопасности. Основанием для рекомендации также послужил инцидент с Boeing 737 MAX 9.

ЧП с Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines произошел 5 января. На высоте около пяти километров самолет потерял часть фюзеляжа, что привело к разгерметизации салона. Экипажу пришлось экстренно посадить лайнер, на борту которого находился 171 пассажир. Оторвавшуюся часть самолета нашел во дворе своего дома житель города Портленд в штате Орегон. Дверь борта приземлилась в саду местного преподавателя, упав с высоты 16 000 футов (около 5 км).