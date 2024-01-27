В США присяжные признали Трампа виновным в клевете Суд обязал Трампа выплатить $83,3 млн колумнистке Кэрролл по делу о клевете

Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд присяжных в Нью-Йорке вынес решение об обязанности бывшего президента США Дональда Трампа выплатить более 80 миллионов долларов по гражданскому иску, поданному писательницей Джин Кэрролл. Она обвинила политика в домогательствах и клевете, сообщает телеканал CNN.

Присяжные постановили, что Трамп должен заплатить Кэрролл 83,3 миллиона долларов в компенсацию за причиненный ущерб.

9 мая жюри присяжных признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл, но не признало его виновным в изнасиловании. В этой связи экс-президент должен выплатить писательнице $5 млн.

Элизабет Джин Кэрролл вела колонки в нескольких известных изданиях. В 2019 году она выпустила книгу, в которой сообщила, что в конце 1995 года или в начале 1996 года Трамп изнасиловал ее в примерочной кабинке магазина в центре Нью-Йорка. В ноябре 2022 года она предъявила Трампу иск, обвинив его в клевете и отрицании факта насилия.

Сам Трамп охарактеризовал вердикт по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл как позор и кульминацию наибольшей «охоты на ведьм».