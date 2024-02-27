В США призвали снять с должности Столтенберга после угроз в адрес России Брайен призвал отправить Столтенберга в отставку после угроз в адрес РФ

Фото: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMO/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в статье для Asia Times призвал отправить генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в отставку. Таким образом он отреагировал на слова главы Альянса о том, что ВСУ могут применять истребители F-16 для нанесения ударов по территории России.

Йенса Столтенберга, бывшего премьер-министра Норвегии, а ныне генерального секретаря НАТО, нужно уволить прямо сейчас, пока не стало слишком поздно, — сообщил Брайен.

Ранее Столтенберг призвал Украину и НАТО готовиться к трудным и длительным боевым действиям. Только так, по мнению генсека, можно дать отпор Вооруженным силам России, однако недооценивать Москву при этом очень опасно. Самолеты F-16 усилят ПВО Украины, но не смогут «сами по себе изменить ситуацию на поле боя», резюмировал он.

Также Столтенберг заявил, что поставки истребителей F-16 Украине стали дилеммой для Альянса в части сроков и качества. По его словам, Запад стремится подготовить пилотов ВСУ к полетам как можно лучше, однако это влияет на отправку истребителей. Он добавил, что необходимо учитывать мнение военных экспертов о предпочтительных сроках передачи самолетов Киеву.

Генсек НАТО до этого также охарактеризовал ситуацию в зоне конфликта на Украине как сложную. По его словам, в настоящее время там продолжаются интенсивные бои, что создает необходимость в продолжении поддержки Киева.