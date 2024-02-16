В США пришли к неутешающим выводам из-за роста госдолга Счетная палата США: госдолг может достичь 200% от ВВП страны к 2050 году

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Государственный долг США в случае сохранения текущего темпа доходов и расходов будет расти быстрее, чем экономика страны, следует из прогноза американской Счетной палаты. Ожидается, что к 2050 году он достигнет объема 200% от национального ВВП.

Федеральному правительству в долгосрочной перспективе грозит неустойчивая финансовая траектория, которая создает серьезные проблемы для экономики, безопасности и социальной сферы, если эта проблема не будет решена, — говорится в документе.

Так, по прогнозу, расходы государства в процентном соотношении к ВВП достигнут рекордного максимума к 2030 году. Частично это будет обусловлено ростом процентных ставок. В Счетной палате утверждают, что конгрессу и администрации придется принять «трудные бюджетные и политические решения», чтобы ликвидировать ключевые факторы роста федерального долга. При этом утверждается, что чем раньше будут предприняты шаги к изменению бюджетной траектории, тем менее радикальные действия потребуются.

Согласно оценкам бюджетного управления Конгресса США, дефицит федерального бюджета вырастет с $1,6 трлн в 2024 финансовом году до $2,6 трлн — в 2034 году. Параллельно ожидается рост публичного долга страны с 99% ВВП на конец текущего года до 116% ВВП через десять лет — это станет рекордным значением за всю историю. Публичный долг составляет примерно 80% от всего государственного долга США.

Ранее Министерство финансов США сообщило, что госдолг страны впервые превысил отметку в $34 трлн. Это стало рекордным показателем за всю историю существования государства.