В США приостановили заседание конгресса по утверждению итогов выборов

https://static.news.ru/photo/06a6b5c6-504e-11eb-bdd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey - CNP/Global Look Press

Заседание Конгресса США по утверждению итогов президентских выборов было приостановлено в связи с возражением республиканцев.

Конгрессмен Пол Госар выступил против учёта голосов выборщиков штата Аризона, его поддержал сенатор Тед Круз. Вице-президент США Майк Пенс остановил общее заседание конгресса. Палата представителей и сенат разошлись по своим залам, чтобы обсудить произошедшее, сообщает РИА Новости.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа находятся рядом с конгрессом и хотят войти внутрь. Они сумели прорваться через металлические ограждения и подойти к ступеням здания. Протестующих сдерживает полиция. Несколько человек были задержаны.

Ранее Трамп заявил, что никогда не признает своё поражение на выборах. Выступая перед своими сторонниками в Вашингтоне, он заявил, что победа была украдена.

Как писал NEWS.ru, глава Белого дома сообщил, что не будет уступать своему сопернику по выборам 78-летнему демократу Джо Байдену. Он пригрозил сторонникам политика «адской битвой» за здание с Овальным кабинетом и за сенат. Во время митинга в штате Джорджия действующий президент США вновь обвинил своих оппонентов в мошенничестве с голосами по итогам выборов.

По последним данным, которые были подтверждены рядом американских ведомств, Трамп набрал 232 голоса выборщиков, а Байден — 306.