В США приостановили правило об обязательной вакцинации в крупных компаниях

Апелляционный суд Пятого округа в США постановил приостановить действие правила об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний в стране от COVID-19. Судья посчитал данное привило не совсем законным, сообщает РИА Новости.

Его приняло 4 ноября Управление по охране труда (OSHA, входит в состав Минтруда США). Оно обязало все компании, которые базируются на территории страны и имеют штат более 100 человек, организовать полную вакцинацию сотрудников от коронавируса. Был поставлен даже срок — не позднее 4 января 2022 года.

Однако уже 6 ноября это правило отменил апелляционный суд Пятого округа. В суде сослались на то, что решение OSHA породило «серьёзные законодательные и конституционные вопросы».

В вердикте сказано, что «действие мандата приостанавливается до дальнейшего решения суда по данному вопросу». Такое уточнение сделал генпрокурор штата Техас, который выступает в числе противников обязательной вакцинации.

Ранее стало известно, что свыше трети работодателей (39%) в России высказались за обязательную вакцинацию сотрудников. При этом 58% соискателей выступили против неё, показало исследование компании HeadHunter. Наибольшая доля таких компаний среди управления персоналом (54%), бухгалтерии (48%) и административного персонала (46%), отмечается в исследовании.