В США приняли законопроект о финансировании правительства Конгрессмены приняли проект о финансировании правительства США до конца сентября

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Палата представителей Конгресса США проголосовала за пакетный законопроект о финансировании некоторых федеральных ведомств до 30 сентября 2024 года, говорится в трансляции заседания на телеканале C-SPAN. Документ будет передан на рассмотрение в сенат.

Ведомствам выделят средства на сумму более $460 млрд. За инициативу проголосовали 339 членов нижней палаты конгресса, против выступили 85 конгрессменов, из которых 83 являются членами Республиканской партии.

Ранее стало известно, что палата представителей поддержала проект о краткосрочном выделении средств из бюджета, что позволило в очередной раз избежать приостановки работы федерального правительства (шатдауна). Инициатива продлила временные лимиты финансирования до 8 и 22 марта в зависимости от ведомств. Это предоставило законодателям возможность завершить работу над формированием полноценного годового бюджета.

До этого конгрессменам удалось избежать шатдауна в США в третий раз. Благодаря законопроекту финансирование программ в различных отраслях продлили до 1 марта. Конгрессу приходилось принимать подобные мелкие инициативы из-за продолжающихся споров относительно постоянного бюджета. Значительные расхождения во взглядах между демократами и республиканцами не позволяли согласовать единую сумму.