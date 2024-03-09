В США придумали, как помочь Украине Конгрессмены-республиканцы в США разрабатывают пакет помощи Киеву в кредит

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Конгрессмены-республиканцы в США разрабатывают альтернативный пакет поддержки для Киева, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. По его данным, часть помощи может быть предоставлена в форме кредита.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон и председатели ключевых комитетов палаты представителей, которые имеют отношение к национальной безопасности, работают над подготовкой своего собственного пакета помощи Украине, — говорится в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось, что совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) определится с траншем Украине на $880 млн во второй половине марта. Отмечается, что выделение средств пройдет по линии механизма расширенного кредитования. Помимо этого, ранее стало известно о создании Киевом специального плана сохранения финансовых поступлений от МВФ на случай, если США так и не смогут определиться с поддержкой Украины или она будет окончательно заблокирована.

До этого директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак констатировала, что иностранная помощь напрямую влияет на жизнеспособность Украины. По ее словам, в том числе важное значение имеет финансовая поддержка США. Между тем сам МВФ приступил уже к третьем пересмотру схемы программы помощи Украине.