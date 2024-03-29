В США придумали алфавит из неудач Байдена Конгрессмен Маст представил алфавит из неудач Байдена

Фото: Al Drago - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Неудачи президента США Джо Байдена подтолкнули американского конгрессмена Брайана Маста составить алфавит из оплошностей лидера. На своей странице в Twitter (X) он опубликовал подборку с английскими буквами от A до G.

Под буквой A Маст обозначил Афганистан, где, как напомнил конгрессмен, «погибли 13 американских военных, а тысячи афганских союзников были брошены». Буквой B он обозначил пограничный кризис (border crisis). Речь идет о гибели американки Лейкен Райли, убитой незаконным мигрантом, который попал в страну, как говорила конгрессвуман Марджори Тейлор-Грин, из-за политики Байдена.

Под буквой C конгрессмен написал преступность (crime), а под D — долги американцев (debt). Под E — энергетический кризис (energy crisis), а F — международные отношения (foreign affairs), под которыми Маст подразумевает потерю авторитета главы США. Под буквой G политик написал Go, добавив, что «Джо должен уйти».

Ранее протестующие прервали выступление американского лидера Джо Байдена в Нью-Йорке в рамках избирательной кампании к выборам президента США. Один из активистов свистел и кричал о возможной ядерной войне между Соединенными Штатами и Россией.