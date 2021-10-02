В США при взлёте загорелся самолёт

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В США при взлёте из аэропорта города Атлантик-Сити загорелся самолёт. В результате спасателям пришлось проводить экстренную эвакуацию пассажиров и экипажа. Об этом сообщает власти.

Самолёт направлялся в Форт-Лодердейл, штат Флорида.

Все пассажиры и члены экипажа благополучно эвакуированы из самолёта. Сообщений о серьезных ранениях не поступало. Аэропорт вновь открыт, — написал в своём аккаунте в Twitter губернатор штаба Нью-Джерси Фил Мерфи.

По данным телеканала NBC 10, причиной возгорания стала попавшая в правый двигатель лайнера компании Spirit Airlines птица ещё в тот момент, когда самолёт находился на земле.

Ранее сообщалось, что самолёт «Победы» столкнулся с топливозаправщиком в Астрахани.