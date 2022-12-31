В США предъявлены обвинения задержанному по делу об убийстве студенток в городе Москва, штат Айдахо. Об этом сообщил окружной прокурор Билл Томпсон. Подозреваемого смогли задержать спустя полтора месяца поисков. Слова прокурора приводит РИА Новости.
Задержанный обвинен в убийствах и ограблении, — сказал Томпсон.
В местной полиции добавили, что мотивы нападавшего в настоящее время не установлены. Также не обнаружено орудие преступления.
Инцидент произошел в середине ноября. Тогда неизвестный проник в дом, где жила группа студенток университета штата Айдахо и зарезал трех девушек и одного молодого человека.
Поиски подозреваемого продолжались полтора месяца. Наконец, полиции удалось арестовать в горах штата Пенсильвания двадцативосьмилетнего Брайана Кохбергера.
Ранее сообщалось, что в Мытищах 39-летний мужчина, судимый за насильственные действия сексуального характера, убил и расчленил 35-летнего приятеля, судимого за грабеж, из-за ссоры. Его поймали, когда он выносил фрагменты тела в подъезд на глазах у полицейских.
Кроме того, в деревне Упертовке Богородицкого района Тульской области пенсионерка зарезала супругу своего внука. После убийства 66-летняя женщина расчленила тело жертвы и спрятала останки в разных местах. Пенсионерка сама обратилась в правоохранительные органы и раскаялась в содеянном, ей может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.