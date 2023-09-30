В США предъявили обвинение укравшему налоговую отчетность Трампа

Фото: White House/Global Look Press

Подрядчику Службы внутренних доходов США Чарльзу Литтлджону предъявлено обвинение в краже налоговой отчетности бывшего американского президента Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированные источники. По данным федеральной прокуратуры, обвиняемый предал огласке декларации.

Он раскрыл налоговую информацию, связанную с госслужащим А, новостной организации 1 и раскрыл другую часть информации новостной организации 2, — говорится в заявлении.

В судебных документах указано, что Литтлджон похитил отчетность госслужащего и состоятельных граждан за более чем 15 последних лет. Прокуратура не указала имя «государственного служащего А», однако источники телеканала заявили, что речь идет о Трампе.

Ранее Дональд Трамп подал в суд на бывшего британского разведчика Кристофера Стила, который составил на него досье с компроматом. Иск составлен из-за нарушения закона о защите персональных данных. Ответчиком выступают Стил и основанная им компания Orbis Business Intelligence. В досье экс-разведчика говорилось, что спецслужбы России имеют информацию, которая дискредитирует Трампа. После президентских выборов 2016 года власти США, опираясь на досье Стила, провели расследование версии о «сговоре» экс-главы США с РФ.