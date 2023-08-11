В США предупредили Зеленского об угрозе со стороны ВСУ Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ сместят Зеленского из-за ситуации на фронте

Фото: Marcus Golejewski/Keystone Press Agency/Global Look Pres

ВСУ могут сместить президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway. Ондобавил, что украинский политик находится в ужасном положении из-за ситуации на передовой.

Украинские военные скоро захотят сместить Зеленского. Они скажут: «С нас хватит. Мы складываем оружием». Чем больше бригад ВСУ уничтожается, чем больше отчаяния у военных, — отметил эксперт.

Также Риттер заявил, что Запад и его союзники призвали Зеленского прислушаться к предложению российского лидера Владимира Путина начать мирные переговоры. Отставной офицер морской пехоты считает, что Киеву следует отказаться от территорий, которые перешли под контроль России.

Накануне, 11 августа Риттер напомнил слова Путина, который ранее заявил, что безвозвратные потери Украины в десять раз превосходят потери РФ. По словам Риттера, на некоторых направлениях эти показатели даже выше, а Украина, пытаясь найти брешь в российской линии обороны, взялась «за невыполнимую миссию». Риттер считает, что причиной неудач ВСУ является отсутствие необходимого военного опыта.

Ранее сообщалось, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада, из-за чего в США возникает все больше вопросов о целесообразности поддержки Киева. Тем не менее, американские власти выражают надежду, что наступление украинской армии приведет к прорывам.