В США припугнули Киев вероятным окончанием конфликта Экс-советник Пентагона Макгрегор: США не признают поражение, пока Россия не пойдет танками на Киев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские Вооруженные силы при необходимости лeгко смогут дойти до Киева и поставить таким образом точку в кoнфликте, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Мaкгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По мнению военного, в Белом доме не хотят признавать поражение в конфликте на Укрaине, поэтому оттягивают его урегулирование.

США не остановятся до тех пор, пока уже нельзя будет отрицать победу Москвы. Это может закончиться тем, что российские танки будут в Киеве, — отметил Макгрегор.

Ранее бывший советник главы Пентагона заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в ярости из-за больших потерь ВСУ. Американский эксперт отметил, что боевой дух украинских войск сейчас находится на низком уровне.

Макгрегор также заявил, что российская армия уничтожила большую часть опытных частей ВСУ. По его мнению, Украина не сможет быстро восполнить потери, так как не успеет подготовить солдат для отправки на передовую с должными знаниями ведения боя.

Американский обозреватель Дэниел Дэвис, в свою очередь, усомнился в том, что ВСУ смогут победить в противостоянии с российской армией. Он отметил, что Украине не поможет ни военная поддержка НАТО, ни вступление в Альянс.