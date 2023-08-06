В США предупредили Зеленского о скором отказе Вашингтона от Украины Полковник Микгрегор: США хотят обвинить Украину в поражении и уйти

Фото: МО Украины

США ищут любые способы снять с себя ответственность за провал на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Douglas Macgregor Straight Calls. По его словам, американские власти хотят обвинить Киев в поражении.

В частном порядке ищут способ как-то отмежеваться, сказав: «Ну, послушайте, мы сделали все, что могли, мы дали этим украинцам все, но они не смогли ничего сделать, так что теперь это их проблема», — считает Макгрегор.

Он отметил, что в Белом доме не хотят признавать, что Украина стала катастрофой для США. Вашингтон допустил ошибку, недооценив Россию и пожертвовав тем самым всей украинской нацией. Сейчас американские чиновники пытаются сделать все, чтобы выйти из этого положения, сказал полковник.

Ранее бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы США никогда не сталкивались с тем, что российские военные делают сегодня на Украине. Так он прокомментировал слова бывшего командующего объединенными силами НАТО в Ираке и Афганистане Дэвида Петреуса.