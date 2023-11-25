В США предупредили Украину о массированном ударе России MWM: Россия нарастила производство ракет для комплексов «Искандер»

Фото: МО РФ

Россия запустила производство ракет для комплекса «Искандер-М» в масштабах, ранее не виданных в мире, пишет американский журнал Military Watch Magazine. По мнению авторов издания, это обеспечивает стране возможность массированного использования системы на Украине.

Журналисты отмечают, что «Искандер-М» представляет собой важный класс вооружений, где Россия имеет значительное производственное превосходство над Западом и Восточной Азией. После начала специальной военной операции производство ракет для этого комплекса значительно увеличилось, что позволяет российской армии использовать «Искандеры» массово без необходимости беспокоиться о расходе боеприпасов.

Журнал отмечает, что такие масштабы производства ракетного комплекса не только позволяют восполнить запасы боеприпасов для операции на Украине, но и активно поставлять эту технику за пределы страны. Ракеты этого комплекса представляют серьезное испытание для вражеской обороны из-за их способности нести специальные боеголовки и совершать сложные маневры, что делает их перехват чрезвычайно сложным.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что самым мощным российским оружием в зоне спецоперации являются оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Он назвал их последним словом отечественного ракетостроения. По словам военного эксперта, «Искандеры» можно поразить только на земле, а при этом их еще надо найти. Кроме того, они обладают специальными электронными средствами маскировки.