В США предупредили об угрозе разрушительной войны Генерал ВКС США Солтцман: война в космосе изменит жизнь людей на многие века

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Военные столкновения в космосе могут представлять серьезную угрозу для всего человечества, заявил командующий космическими силами США Ченс Солтцман в интервью изданию Newsweek. Он отметил, что такой конфликт может иметь долгосрочные последствия, оказывая воздействие на жизнь людей на многие века вперед.

Если такая внеземная война вспыхнет, она может оказаться даже более разрушительной, чем традиционные воздушные, наземные и морские театры военных действий, и она может изменить жизнь людей на многие века вперед, — заявил Солтцман.

Генерал подчеркнул, что в случае вооруженных столкновений в космосе, космическое пространство, которое считается общим достоянием человечества, может быть загрязнено на многие поколения вперед. Солтцман также отметил, что для достижения военных целей США должны лишить противника возможности атаковать американские космические спутники. Это, по его мнению, является сутью войны в традиционном смысле.

Война американцев с Китаем и Россией приведет к разрушительным последствиям для всего мира. Как ранее заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, его страна не должна допустить подобной войны, военные действия такого масштаба просто уничтожат мировую экономику и разрушат мир в целом.