В США предупредили об экстремально мощной магнитной буре SWPC: магнитная буря впервые с 2003 года достигла мощности G5

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Магнитная буря, достигшая Земли, впервые за 20 лет оказалась максимального уровня мощности G5, говорится в отчете Метеорологической службы США (SWPC). Последний раз подобные показатели фиксировались в октябре 2003 года.

Экстремальные условия на уровне G5 достигли Земли в 06:54 вечера по восточному времени (01:54 мск). Геомагнитный шторм, вероятнее всего, сохранится на протяжении выходных, — отметили метеорологи.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев прогнозировал на Земле начало сильной магнитной бури, мощность которой составит не менее G4.33. Как предполагал специалист, геошторм продлится от 20 до 40 часов.

До этого ученые зафиксировали пять вспышек высокого класса на Солнце. Одну из самых мощных причислили к M9.1, и проявилась она в 09:19 утра по московскому времени 4 мая. Ее продолжительность была равна 28 минутам. Эта вспышка сопровождалась нарушением радиосвязи на коротких волнах. Явление обычно протекает с выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, могут вызвать магнитные бури, обратили внимание в Институте прикладной геофизики (ИПГ) о космической погоде.