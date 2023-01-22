В США предупредили о последствиях поддержки идеи Киева о возвращении Крыма ТАС: поддержка США идеи возврата Крыма может обернуться третьей мировой войной

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Поддержка американскими властями стремления Украины вернуть Крым может привести к ядерной войне, написал старший редактор издания The American Conservative Род Дреер в своей статье. Он призвал не допустить эскалации конфликта на глобальном уровне.

Автор отметил, что недовольство европейцев позицией США по отношению к конфликту на Украине растет. Вместо того, чтобы добиваться мирных переговоров между Киевом и Москвой Америка способствует его раздуванию до масштабов третьей мировой войны, которая может превратить половину Европы в ядерное пепелище.

Конечно же, мы должны сделать все возможное, чтобы остановить этот конфликт. Вместо этого теперь Вашингтон думает о том, чтобы поддержать сумасшедшую идею киевских властей отвоевать Крым, где базируется российский Черноморский флот, — написал Дреер.

Комментируя дискуссию по поводу поставки Украине танков, автор выразил уверенность в том, что Киев просит их у Запада вовсе не для обороны. По его мнению, бронетехника может быть использована ВСУ для отвоевания Крыма. Если такое произойдет и танки вторгнутся на территорию, которую Россия считает своей, то в этом случае не стоит удивляться применению Москвой ядерного оружия в качестве ответа.