В США предупредили о последствиях бесконтрольных поставок оружия Украине

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Бесконтрольными поставками оружия Украине власти США создают угрозу терактов в своей стране. Существует риск того, что оно будет украдено потенциальными террористами из числа действующих на Украине наёмников или окажется на чёрном рынке, написал обозреватель Раджан Лаад в статье, опубликованной American Thinker.

Он пояснил, что в настоящее время на Украине находятся свыше 20 тысяч иностранных наёмников, которые вряд ли прошли должную проверку. Некоторые из них могли отправиться в зону боевых действий для кражи оружия для последующего его применения в других местах или же продажи на чёрном рынке.

Если кто-то из «боевиков» или покупателей окажется террористом, правительство США может в конечном итоге допустить теракт на своей собственной территории, — написал автор.

Он также отметил, что у ряда конгрессменов-республиканцев возникли сомнения по поводу того, что администрация президента Джо Байдена соблюдает закон о контроле над экспортом оружия, ограничивающий его поставки в другие страны. Данный вопрос пока остаётся без ответа.

Обозреватель подчеркнул, что каждый американец должен быть обеспокоен не только значительными тратами властей на военную помощь Украине, но и «ужасными последствиями», к которым это может привести.

Ранее издание Politico написало о том, что американские власти собирают сведения о соотечественниках, которые отправляются на Украину для участия в боевых действиях в качестве добровольцев. В Вашингтоне опасаются, что среди них могут быть сторонники ультраправых идей, которые вернутся в страну с боевым опытом.