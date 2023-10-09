В США предупредили о неочевидной проблеме для Израиля из-за помощи Украине NYT: Израилю может не хватить боеприпасов из-за помощи США Украине

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Пентагон передавал Украине боеприпасы, хранившиеся на американских военных складах в Израиле, сообщила газета The New York Times. По данным издания, это может обернуться нехваткой снарядов в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке.

Если военные действия на Ближнем Востоке расширятся, количество запасов на складах может стать проблемой, — говорится в публикации.

При этом журналисты отметили, что официальные лица в Вашингтоне утверждали, что передают Украине лишь снаряды калибра 155 мм. По словам военных аналитиков, Израиль не использует эти боеприпасы в конфликте с палестинским движением ХАМАС.

США разместили свои военные склады на территории Израиля в соответствии с двусторонними соглашениями. Договоренности также подразумевают дипломатическую неприкосновенность объектов. В то же время Израиль может использовать размещенное там вооружение в чрезвычайных ситуациях.

Ранее высокопоставленный сотрудник Пентагона заявил, что США смогут помогать Украине и Израилю одновременно. По его словам, Вашингтон поставляет в страны кардинально разные системы противовоздушной обороны. Так, у Израиля есть «Железный купол», тогда как Украина применяет зенитные ракетные комплексы NASAMS, Patriot и Hawk.