В США предупредили о нехватке денег на зарплаты украинцам WSJ: властям Украины может не хватить денег для выплаты зарплат госслужащим

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

С ноября текущего года правительство Украины может столкнуться с проблемой выплаты зарплат государственным служащим, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на данные украинских чиновников. Отмечается, что подобную ситуацию могут спровоцировать задержки финансирования со стороны США.

Министерство финансов Украины ожидало потенциальных задержек финансирования из-за борьбы с шатдауном в США и располагает ресурсами для удовлетворения бюджетных потребностей в октябре, однако после ноября правительство может быть вынуждено принять решение о том, какие услуги или зарплаты сократить, или стоит попытаться взять кредит, — говорится в материале издания.

Как рассказал один из источников WSJ, прекращение финансирования правительства Украины способно привести к усилению давления на президента Владимира Зеленского. Последний в этом случае рискует столкнуться с «еще более громкой критикой со стороны конкурирующих фракций».

Один из американских чиновников в свою очередь сообщил изданию, что Агентство США по международному развитию (USAID) готово обработать октябрьский платеж для Киева лишь при условии, что Украина докажет адекватность трат средств, полученных в предыдущем транше. Эти деньги поступают на Украину по программе Всемирного банка.

1 октября президент США Джо Байден подписал одобренный обеими палатами американского парламента закон о продлении финансирования федерального правительства сроком на 45 дней, до 17 ноября. При этом в документ не был включен пункт о помощи Украине. Тем не менее глава Белого дома заверил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не может себе позволить прекратить поддержку Киева.