В США предупредили НАТО, что нельзя отставать от России Байден: США не могут позволить, чтобы НАТО отстала от России в вопросе ВПК

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Джо Байден

Вашингтон не может себе позволить, чтобы НАТО отстала от России в вопросе ВПК, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Вашингтоне. По его словам, РФ перевела военно-промышленный комплекс на «военные рельсы», передает РИА Новости. Глава США также обвинил Китай, КНДР и Иран в помощи российскому ВПК на саммите Альянса.

Россия перешла на военные рельсы в смысле оборонного производства. Они значительно наращивают выпуск оружия, боеприпасов и техники, — сказал Байден.

Ранее верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи заявил, что ВС РФ «очень умно» адаптируются к вызовам в зоне СВО на Украине. По его словам, уроки украинского конфликта изучают и страны военного блока. Генерал добавил, что соответствующие выводы войдут в «будущую доктрину» Альянса.

Лидеры стран НАТО в итоговой декларации призвали Китай прекратить любую поддержку СВО России на Украине. В документе члены Альянса назвали КНР «решающим пособником» РФ. Военный блок также выразил обеспокоенность развитием космических возможностей Китая и призвал Пекин обсудить снижение стратегических рисков.