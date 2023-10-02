В США предупредили КНР об ужесточении контроля экспорта Reuters: США предупредили Китай о скором ужесточении контроля экспорта микросхем

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США предупредили Пекин о намерении снова ужесточить нормы контроля экспорта в КНР микросхем в сфере искусственного интеллекта и инструментов для производства интегральных схем, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома. Собеседник агентства рассказал, что американский минторг, отвечающий за вопросы экспортных ограничений, занят обновлением перечня ограничений.

Агентство отмечает, что новыми рестрикциями Вашингтон намерен устранить лазейки, которые прежде позволяли поставлять в Китай чипы для систем искусственного интеллекта. Ожидается, что новые правила в отношении КНР вступят в силу приблизительно 7 октября.

В сентябре глава минторга США Джина Райондо говорила, что Вашингтон стремится не допустить того, чтобы доступ к передовым американских технологиям получали военные Китая, которые впоследствии могут их применить против самих же Соединенных Штатов.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что власти США своими ограничениями никогда не смогут лишить китайцев возможности обладать хорошими микросхемами. По словам миллиардера, он не видит большой пользы от мер, которые принимаются Вашингтоном. Бизнесмен аргументировал свою позицию тем, что в КНР могут добиться желаемого результата в указанной области очень быстро.