В США предупредили Киев о возможной потере польской поддержки Fox News: итоги выборов в Польше могут лишить Киев поддержки Варшавы

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Парламентские выборы могут стать серьезным потрясением для Польши, которая считается одним из самых рьяных защитников Украины в Европе, сообщает Fox News. По данным канала, результаты голосования могут возыметь негативные последствия для Киева. Дело в том, что поляков беспокоят чрезмерные расходы и отсутствие успехов ВСУ на поле боя. Более того, они тревожатся по поводу того, смогут ли США сохранить свое могущество.

Большинство экспертов, как утверждают журналисты, сомневается, что правящая польская партия «Право и справедливость» получит абсолютное большинство в парламенте. По одному из сценариев, она будет вынуждена войти в коалицию с крайне правой «Конфедерацией», которая как раз и выступает за сворачивание поддержки Украины.

Ранее депутат сейма от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский заявил, что польские элиты превратили республику в «полезных идиотов» Украины. По его словам, Варшава всегда поддерживала Киев в ущерб национальным интересам, какие бы «резкие движения» украинцы ни совершали. Он также выразил сомнение в том, что президент Украины Владимир Зеленский сделает какой-либо жест или символический шаг на историческом поле.

До этого сообщалось, что польские чиновники выражают недовольство тем, что Украина сама ведет переговоры с ЕС, не прибегая к посредничеству Варшавы. Они считают такое поведение Киева предательством. По мнению директора Восточного отделения Германского фонда Маршалла Михаля Барановского, напряженность между двумя странами может оказаться серьезной проблемой для Вашингтона, поскольку в США рассматривают их партнерство как важный элемент системы безопасности в Европе.