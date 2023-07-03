В США предупредили ЕС и Украину о проблеме из-за предсказания о России RS: ЕС и Украине следует готовиться к трудностям из-за несбывшегося предсказания о России

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Европе и Украине следует готовиться к тяжелым временам из-за несбывшегося предсказания о России, считает обозреватель Responsible Statecraft Мэттью Блэкберн. По его словам, на Западе с начала СВО настаивали на том, что победа над Россией «предсказана звездами», но реальная ситуация свидетельствует об обратном.

Россия не сломлена экономически. Российская армия успешно адаптировала свою тактику борьбы с беспилотниками, пехотой и артиллерией врага. Москва сохраняет преимущество в производстве артиллерийских снарядов, в то время, как страны НАТО сталкиваются с трудностями в наращивании своего военно-промышленного потенциала, — считает журналист.

Блэкберн отметил, что Европе серьезно угрожает способность Москвы противостоять Украине, которую поддерживает весь блок НАТО. Европейские страны уже столкнулись с острой проблемой из-за потери дешевых энергоресурсов. Впереди их ожидает давление со стороны США в торговле.

Ранее сообщалось, что идею присоединения Украины к НАТО меньше всего поддерживают жители Одессы и Харькова. Таковы данные опроса общественного мнения, проведенного социологической группой «Рейтинг». Согласно итогам опроса, за вступление в Североатлантический альянс выступают 53% одесситов и 60% жителей Харькова. При этом в Киеве число сторонников вступления в НАТО составляет 80%, а во Львове — 92%.