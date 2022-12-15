В США рассказали о проблемах в использовании ЗРК Patriot Украиной Американский офицер Риттер предупредил о проблематичности использования ЗРК Patriot Украиной

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Украинским военным потребуются несколько месяцев подготовки на территории США, прежде чем научиться управлять зенитно-ракетным комплексом Patriot, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По мнению Риттера, поставки американских ЗРК осложнят положение украинских властей, так как Patriot будет невозможно интегрировать в систему ПВО Украины.

Даже полностью обученные команды долго адаптируются к этой системе, так как она очень сложная в управлении. Единственное место, где тренируют военных для Patriot, — это Соединенные Штаты, поэтому по логике украинцев придется направлять туда, — сказал разведчик.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден может согласиться на передачу Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Отмечается, что глава Белого дома пойдет на такой шаг только после того, как Пентагон ответит на все вопросы о подготовке украинских войск к использованию оружия, его обслуживании, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности самих США.

Посольство России в Вашингтоне заявило, что отправка США в Киев ЗРК Patriot в случае, если она произойдет, стала бы очередным провокационным шагом. Он способен привести к непредсказуемым последствиям.