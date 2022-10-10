В США представят закон, приостанавливающий продажи оружия Саудовской Аравии В Конгресс США внесут законопроект о приостановке продажи оружия Саудовской Аравии

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Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и Владимир Путин

Сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь и член палаты представителей от штата Калифорния Ро Ханна (оба — демократы) заявили, что представят в Конгрессе США законопроект о приостановке продажи американского оружия Саудовской Аравии. Продажи остановятся немедленно в ответ на действия ОПЕК+, отметили они в статье, опубликованной Politico.

Мы предложим во вторник двухпалатный законопроект в сенате и палате представителей Конгресса США, который немедленно остановит все продажи американского оружия Саудовской Аравии, — указали авторы публикации.

По их мнению, Эр-Рияд сильно зависит от помощи Вашингтона в области вооружений, большую часть которых покупает именно у США. Кроме того, через совместные предприятия королевство зависит от Вашингтона в создании местной оборонной промышленности. У Саудовской Аравии в вопросах обороны есть лишь один путь, считают законодатели.

Саудовцы мало что могут сделать для того, чтобы отреагировать на этот предлагаемый законопроект, кроме как вернуться за стол переговоров с США в духе доброй воли, — подчеркивается в публикации.

Появление своей инициативы Блюменталь и Ханна назвали ответом на «сговор» Саудовской Аравии с Россией.

Саудовская Аравия вступила в сговор с Россией, приняв решение сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в день на встрече ОПЕК+, тем самым повысив цену на газ в пользу России, — пояснили они.

Ранее бывший постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти наперекор американскому президенту Джо Байдену. Это сделано назло ему из-за высказываний Байдена в адрес Саудовской Аравии во время президентской кампании, намекнула она.