В США назвали «красные флаги» обхода санкций против России США: поставка товаров через страны СНГ может быть признаком обхода санкций против России

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Минторг и Минфин США призвали обращать внимание на подозрительные сделки, которые могут быть способом обхода санкций против России, сообщается на сайте американского федерального казначейства. Так, если доставка товара осуществляется через Армению или Узбекистан, компания-покупатель слабо представлена в интернете, а платеж поступил из сторонней компании или страны, это должно стать основанием для дополнительной проверки.

Минторг, Минюст и Минфин США призвали к бдительности финансовые организации и другие компании, ведущие торговлю американской продукцией или иными товарами, на которые распространяются ограничения, и рекомендовали провести дополнительную проверку при обнаружении признаков нарушения санкций, которые в тексте названы «красными флагами».

Так, о попытке обойти санкции могут свидетельствовать нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта, использование подставных компаний для банковских международных переводов, отказ от базовой установки, обучения или техобслуживания приобретенных товаров, различие между IP-адресом клиента и тем местоположением, которое было им названо. Также подозрительными могут быть сделки с организациями, слабо представленными или не представленными в Интернете, поставки товаров через Китай и другие близкие к России страны, а также поступление платежа от компании или из страны, не указанной в качестве конечного пользователя.

Ранее депутат Европарламента от Литвы Людас Мажилис заявил, что введенные ограничения не смогли нанести значительного ущерба России, и заявил об обходе ею санкций с помощью третьих стран. Он также обратился к Еврокомиссии с вопросом о предпринятых ею шагах для устранения подобных лазеек и о возможных действиях против стран, помогающих России обходить санкции.