В США представили поэтапный план возвращения к привычной жизни

Центры по контролю и профилактике заболеваний США представили подробные рекомендации о том, как «открывать» страну, отказываясь от введённых из-за пандемии коронавируса ограничений.
Размещённый на сайте агентства 60-страничный документ содержит подробную дорожную карту открытия школ, ресторанов, детских учреждений. Все учреждения и заведения разбиты по категориям, которые следует учитывать перед возобновлением работы,
Специалисты считают, что возвращаться к привычной жизни американцам нужно в три этапа. Местные или региональные власти могут решать, когда переходить к следующему этапу, ориентируясь на шесть показателей.
Вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс заявил, что все регионы страны начали снимать влияющие на экономику ограничения, введённые из-за пандемии, писал NEWS.ru.
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