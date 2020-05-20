В США представили поэтапный план возвращения к привычной жизни

https://static.news.ru/photo/64aca822-9a61-11ea-bee0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Центры по контролю и профилактике заболеваний США представили подробные рекомендации о том, как «открывать» страну, отказываясь от введённых из-за пандемии коронавируса ограничений.

Размещённый на сайте агентства 60-страничный документ содержит подробную дорожную карту открытия школ, ресторанов, детских учреждений. Все учреждения и заведения разбиты по категориям, которые следует учитывать перед возобновлением работы, передаёт CNN.

Специалисты считают, что возвращаться к привычной жизни американцам нужно в три этапа. Местные или региональные власти могут решать, когда переходить к следующему этапу, ориентируясь на шесть показателей.

Вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс заявил, что все регионы страны начали снимать влияющие на экономику ограничения, введённые из-за пандемии, писал NEWS.ru.