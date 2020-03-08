https://static.news.ru/photo/1cb76c24-61f8-11ea-9196-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boeing

Американские разработчики показали подводную лодку, которой благодаря искусственному интеллекту не требуется приказ военных для атаки.

Проект назван CLAWS, а в документах представлен как автономная система подводного оружия для тайного использования. Вооружить армию новой подлодкой планируется в 2023 году.

Разработка позволит военным расширить зоны миссии, а также поможет ликвидировать подводные мины и прокладывать оптимальный маршрут, передаёт NewScientist.

Как писал NEWS.ru, ранее в американском журнале The National Interest появилась статья о том, что российский Военно-морской флот (ВМФ) в ближайшие годы может лишиться большинства подводных лодок. К концу 2020-х или началу 2030-х устареют атомные подлодки, которые были построены ещё в советские времена.