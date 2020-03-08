Американские разработчики показали подводную лодку, которой благодаря искусственному интеллекту не требуется приказ военных для атаки.
Проект назван CLAWS, а в документах представлен как автономная система подводного оружия для тайного использования. Вооружить армию новой подлодкой планируется в 2023 году.
Разработка позволит военным расширить зоны миссии, а также поможет ликвидировать подводные мины и прокладывать оптимальный маршрут,
Как писал NEWS.ru, ранее в американском журнале The National Interest появилась статья о том, что российский Военно-морской флот (ВМФ) в ближайшие годы может лишиться большинства подводных лодок. К концу 2020-х или началу 2030-х устареют атомные подлодки, которые были построены ещё в советские времена.
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