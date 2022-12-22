В США допустили захват Крыма Киевом Генерал США Ходжес: Киев может захватить Крым в 2023 году

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Севастополь, Крым

Бывший командующий американскими войсками в Европе генерал в отставке Бен Ходжес предположил, что ВСУ могут захватить Крым в 2023 году, сообщает Pravda.Ru. По его мнению, украинские военные могут достичь этой цели регулярными обстрелами моста через Керченский пролив и коридора через Мелитополь до конца августа следующего года.

Генерал также отметил, что при наличии дальнобойных ракет ВСУ могли бы наносить удары по инфраструктуре российских войск, сделав невозможным их пребывание в Крыму.

Если бы украинские подразделения имели дальнобойные ракеты ATACMS, они уже сейчас могли бы разбомбить каждый российский штаб, каждый транспортный узел или склад боеприпасов на территории Крыма, сделав невозможным там пребывание для российских военных, — цитирует издание Ходжеса.

Ранее западные СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США рассчитывал выпросить для ВСУ ракеты ATACMS с дальностью действия около 300 километров. Однако Белый дом категорически против передачи такого оружия Киеву и свою позицию по этому вопросу менять не намерен.

В то же время Вашингтон перестал удерживать Киев от нанесения ударов по территории России. В Пентагоне настаивают только на том, что украинская сторона должна соблюдать Женевские конвенции при использовании американского оружия.

Некоторое время назад Зеленский заявил, что операция по «возвращению» Крыма «началась в головах» украинцев. При этом он добавил, что борьба за полуостров будет тяжелой, поскольку Россия его просто так не отдаст.