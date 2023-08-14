В США предсказали свержение Зеленского Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Зеленского могут свергнуть военные

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press

Владимир Зеленский

Ошибочные решения президента Украины Владимира Зеленского и неудачи ВСУ в ходе контрнаступления могут привести к расколу в стране и свержению главы государства, написал экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен в статье, опубликованной Asia Times. По его мнению, сместить Зеленского с поста президента могут военные.

Авантюра с Артемовском может создать огромную внутреннюю проблему для Зеленского. Никто не может точно сказать, поддерживает ли все еще украинская армия президента, но чем ближе раскол в Киеве, тем вероятнее, что ВСУ возьмут все в свои руки. Если это произойдет, Зеленского свергнут, — написал Брайен.

Он также отметил, что положение украинского лидера может ухудшить решение о назначении нового министра обороны вместо Алексея Резникова. По мнению Брайена, кандидаты на этот пост менее опытны и не имеют отношения к военным конфликтам.

Ранее похожим образом высказался бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его словам, Зеленский находится в ужасном положении из-за ситуации на фронте, украинские военные могут взбунтоваться в любой момент.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, в свою очередь, заявил, что Запад планирует устранить Зеленского, и дни украинского лидера сочтены. При это он добавил, что США не станут брать ответственность за убийство на себя, поэтому обвинят в смерти Зеленского Россию.