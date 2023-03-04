В США предсказали судьбу Зеленского после СВО Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский покинет Украину после СВО или до ее завершения

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский может сбежать из страны после окончания российской спецоперации или даже до ее завершения, предположил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner. По его мнению, украинский лидер может осесть в какой-либо западной стране и жить безбедно благодаря солидным накоплениям.

Я уверен, когда это все закончится он, вероятно, сбежит на Запад. Также он может это сделать, не дожидаясь конца СВО, — сказал Макгрегор.

Он отметил, что как у самого Зеленского, так и у его окружения есть крупные счета в кипрских банках и собственность на Западе. Это позволяет предполагать его побег. Скорее всего, Зеленский уедет в США, добавил экс-советник.

Ранее эксперты раскрыли, что может ожидать Зеленского после завершения российской спецоперации. По их предположениям, украинский лидер выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году, стать главой правительства в изгнании или украинским Макроном, эмигрировать в Израиль. Кроме того, итогом политической карьеру Зеленского может стать трибунал.