В США предсказали разгром элитной дивизии ВДВ в случае захода на Украину

Фото: Sgt. Erin Conway/US Army/Global Look Press

Элитная американская 101-я дивизия воздушно-десантный войск «Кричащие орлы» может быть уничтожена российскими войсками в случае ее захода на Украину, заявил на своем сайте бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс. По его словам, результатом этого станет эскалация со стороны Вашингтона.

Что произойдет, если они это сделают? Как правило, воздушно-десантным войскам не хватает тяжелого вооружения пехоты. Легковооруженная воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжелым вооружением российской пехоты, — написал Робертс.

Он также сделал акцент на том, что Запад не предпринимает усилий, направленных на деэскалацию конфликта. По его словам, «чтобы помешать России реинкорпорировать территорию, которая исторически является российской», страны Запада готовы довести дело до ядерной войны. В частности, власти Финляндии допускают размещение на территории страны после вступления в НАТО любого оружия Альянса, в том числе ядерного.

Ранее американский политолог Джошуа Хумински заявил, что Запад имеет слабое представление о целях Украины, ее потерях и о ходе боевых действий. Он также отметил, что Германия и Франция расходятся во взглядах на окончание кризиса с Эстонией и Польше, США и Великобританией. В этой связи, по мнению эксперта, западному единству грозит раскол, что откроет новые возможности для России.