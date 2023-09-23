В США предсказали провал планов ВСУ блокировать Крым с суши NYT: ВСУ не достигнут стратегических целей из-за погоды и усталости солдат

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинским войскам, скорее всего, не удастся достичь стратегических целей контрнаступления на южном участке фронта и блокировать или хотя бы сузить сухопутный коридор в Крым, пишет газета The New York Times со ссылкой на чиновников США. По их мнению, помешают этому ухудшение погоды и усталость украинских солдат.

Собеседники издания пояснили, что ВСУ необходим перерыв в боевых действиях на несколько недель, чтобы дать отдых измотанным летними боями солдатам и отремонтировать поврежденную технику. При этом в ближайшее время погода изменится, «земля станет мягкой и грязной», что затруднит передвижение войск.

В публикации отмечается, что минные поля российских войск оказались эффективным средством против атак ВСУ, а Киев «чрезвычайно обеспокоен» масштабами потерь, которые возможны при попытках прорыва обороны ВС РФ.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что в октябре ВСУ не смогут продолжить контрнаступление. С изменением погоды мобильность войск сократится, что еще больше усложнит наступление. Он также отметил, что за лето ВСУ потеряли порядка 77 тысяч бойцов.

Вместе с тем Джонсон отметил, что Россия сохранит свои возможности в условиях изменения погоды. В частности, ВС РФ смогут и дальше наносить удары по украинским военным объектам, в том числе по базам, укреплениям, опорным пунктам, местам размещения войск.