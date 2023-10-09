В США предсказали появление нового государства на Западной Украине Офицер Макгрегор: государство на Западной Украине должно быть нейтральным к РФ

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Любое будущее государство, которое могло бы возникнуть на оставшихся территориях Западной Украины, должно придерживаться нейтралитета по отношению к России, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Godfrey Bloom Official. По его мнению, Москва никогда не допустит того, чтобы соседняя страна стала базой для возможных агрессивных действий против России. Новое государство не должно вступать в военные союзы, под контролем или эгидой Соединенных Штатов, добавил полковник.

Каким бы ни было государство, которое возникнет в западной части Украины, оно должно быть нейтральным, — подчеркнул Макгрегор.

Военный корреспондент Александр Сладков ранее назвал шесть условий для заключения мира между Россией и Украиной. По его словам, переговоры могли бы состояться, если бы президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Россию и в случае объявления Киевом полной капитуляции. Еще три пункта должны предусматривать амнистию всех украинцев, воевавших против подразделений ВСУ, проведение всеобщих выборов на Украине, а также признание как части России Крыма, Донбасса, Харьковской, Херсонской, Одесской, Николаевской и Запорожской областей. Последний пункт — размещение российской военной базы на границе со странами НАТО.