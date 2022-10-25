В США предсказали, как возвращение Трампа повлияет на будущее Украины Политолог Фарли: возвращение Трампа станет фактором, влияющим на курс США по Украине

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Действующий курс Вашингтона по поддержке Украины может измениться в случае возвращения на политическую арену экс-президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал в статье для 19FortyFive политолог Роберт Фарли. Он отметил, что миллиардер все еще остается значимой силой в американской политике, его внешняя политика контрастирует с мнениями многих членов Республиканской партии. Кроме того, в бытность президентом Трамп имел дружественные отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

В то же время Фарли отмечает, что если судебные иски против Трампа окажутся успешными, он вряд ли будет участвовать в выборах 2024 года. Но если дела решатся в пользу миллиардера, тогда возможен любой вариант, полагает политолог.

По мнению Фарли, на сегодняшний день в американской политике сложился уникальный внешнеполитический консенсус, в связи с чем большинству кандидатов нет смысла вставлять данную повестку в свою избирательную программу. Тем не менее, считает политолог, в 2024 году все это может резко измениться.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не допустил бы эскалации на Украине, если бы остался на посту президента. Об этом он сообщил на митинге перед своими сторонниками в штате Техас. Экс-президент также раскритиковал политику действующего главы страны Джо Байдена, в частности вывод войск из Афганистана Трамп назвал «крупнейшим унижением США».