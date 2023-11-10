Экс-морпех США предсказал будущее Украины Экс-морпех Берлетик: Украину ожидает полный коллапс по окончании конфликта

Фото: МО РФ

После окончания конфликта с Россией, Украину ждет полный крах, заявил ветеран Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. По его словам, у Киева нет ни политического, ни экономического будущего.

Политическое будущее Украины, экономическое и военное будущее Украины — полное разрушение. Страна продолжит катиться вниз по наклонной. <…> Будущего нет, — сообщил он.

Берлетик добавил, что Запад не поможет Украине остановить процесс распада, По его мнению, Киев больше не представляет для стран Запада никакого интереса.

Украина всегда была просто прокси, которую они хотели использовать, а затем избавиться, — резюмировал он.

1 ноября капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо заявил, что над Украиной нависла угроза краха, который наступит без финансовых влияний Запада. По его словам, без западных денег в стране наступит настоящий коллапс.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Украина проиграет, если прекратится поддержка со стороны Запада. По его словам, администрация президента США Джо Байдена желает продолжения контрнаступления ВСУ зимой. Кроме того, Остин и госсекретарь Энтони Блинкен направили прошение сенатскому комитету по ассигнованиям о выделении $106 млрд для финансирования планов по обеспечению безопасности границ Украины, Израиля и США.