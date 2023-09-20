В США предрекли Зеленскому жестокий конец Американский журналист Хинкл: Зеленского ждет жестокий конец

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского ждет «жестокий финал», заявил в интервью RT американский журналист Джексон Хинкл. По его словам, с ним может произойти то же самое, что и с другими агентами влияния США, такими как Саддам Хусейн или Усама бен Ладен.

Думаю, есть вероятность, что для Зеленского близится жестокий финал. То есть украинское контрнаступление, в ходе которого погибли 71 тысяч человек, ― самоубийственная миссия, — сказал журналист.

Хинкл считает, что украинцы должны протестовать против действий властей, которые отправляют их родственников на фронт. Однако этого не происходит, так как Служба безопасности Украины отправит их «в заключение или даже того хуже», отмечает журналист.

Владимир Зеленский ранее выступил с речью на Генеральной Ассамблее ООН, где подчеркнул, что намерен представить очередную «формулу мира» между Украиной и Россией в Совбезе организации. Также он обвинил Россию в том, что она якобы представляет угрозу для стран Балтии и Казахстана.

В ответ на визит в США официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинского лидера попрошайкой, а сам его визит гастрольным туром.

При этом член палаты представителей Байрон Дональдс заявил, что Зеленский прилетел в Нью-Йорк не вовремя, так как у Конгресса нет денег для него.