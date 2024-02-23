В США предрекли Украине новые территориальные потери Профессор Миршаймер: РФ возьмет под контроль новые территории перед перемирием

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Россия возьмет под контроль новые территории перед мирными переговорами с Украиной, заявил изданию Global Times профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Он считает, что бои закончатся до 2025 года.

Думаю, реальные боевые действия не продлятся до 2025 года. Русские возьмут под контроль еще больше территории, чем контролируют сейчас, и наступит перемирие, — предположил собеседник.

По словам профессора, даже если украинский конфликт будет мирно урегулирован, Запад продолжит провоцировать РФ. Также западные страны попытаются дестабилизировать обстановку в новых регионах, добавил он.

Ранее бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак предположил, что Украина не вернет Крым в ходе конфликта с Россией и может потерять еще больше территорий. По его словам, единственным способом урегулирования конфликта на Украине является «корейская модель» с зонами разъединения войск. В противном случае конфликт будет напоминать «тлеющий вулкан». Сейчас украинцам следует сосредоточиться на защите, добавил Скшипчак.

До этого директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер высказал мнение, что Украина в течение 2024 года может лишиться значительных территорий. В этой связи он предположил, что Киев попытается втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией. Он отметил, что снижение политической и материальной поддержки США стало «сокрушительным ударом» для Украины.