В США предрекли Украине большую потерю Дипломат Фриман: Украина может потерять доступ к Черному морю из-за действий РФ

Фото: МО РФ

Контрнаступление российских военных может оставить Украину без доступа к Черному морю, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший американский дипломат Час Фриман. По его мнению, это может произойти в ближайшее время.

Скорее всего, мы скоро увидим российское наступление. Украина уже лишилась ключевых территорий на востоке и юге. Она может потерять доступ к Черному морю и остаться без выхода к нему, — высказался дипломат.

Фриман считает, что украинские власти, как и их союзники в НАТО, уже потерпели крупную неудачу в конфликте с Россией. По этой причине Киеву пришлось трижды перестраивать Вооруженные силы Украины. Дипломат предположил, что президент Украины Владимир Зеленский явно рассчитывал на защиту со стороны Запада. Однако вместо этого он несет серьезные потери, резюмировал Фриман.

Вместе с тем американский журналист Гарланд Никсон предложил Зеленскому покинуть Украину. По его мнению, президента в ближайшее время настигнут серьезные проблемы из-за возрастающего в мировом сообществе недовольства его решениями.

Накануне президент России Владимир Путин констатировал, что украинское контрнаступление вовсе не забуксовало, а полностью провалилось. Глава государства отметил, что ВСУ пытаются продвинуться на нескольких участках фронта, однако российская армия успешно отражает все атаки.