В США предрекли отставку Байдену из-за проблем с психикой

Психическое здоровье 78-летнего американского президента Джо Байдена с каждый днём становится всё хуже и вскоре политик будет вынужден уйти в отставку. Такого мнения придерживается бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон, сообщает The Hill.

Эксперт участвовал в программе телеканала Fox News. Её ведущий Шон Хэннити усомнился в способности Байдена пройти тест на когнитивные способности. Он сравнил политика с бывшим президентом страны Дональдом Трампом, который прошёл «очень сложный тест» из 30 вопросов.

Не думаю, что Джо Байдену удалось бы его пройти, — высказал мнение Хэннити.

Журналист поинтересовался у своего гостя, согласен ли он с такой оценкой умственных способностей Байдена. Бывший врач Белого дома подчеркнул, что до момента президентской кампании говорил, что со здоровьем у политика «будет только хуже».

С этим человеком (Байденом. — NEWS.ru) сейчас происходит что-то серьёзное, и знаете, я думаю, что он либо сам уйдёт в отставку, либо его убедят уйти в отставку в ближайшем будущем из-за медицинских проблем, либо им придётся воспользоваться 25-й поправкой, чтобы избавиться от этого человека прямо сейчас, — заявил Джексон.

Конгрессмен неоднократно выступает с критикой здоровья Байдена. Он призывал главу государства пройти когнитивный тест. Врач подчёркивал, что снижение умственных способностей Байдена становится всё более заметным.

Ранее 24 американских генерала в отставке усомнились в психическом и физическом здоровье Байдена. Они подняли вопрос о прошедших выборах президента. Военные призвали нацию не игнорировать состояние политика.