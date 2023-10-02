В США предрекли ликвидацию Украины после наступления России Журналист Никсон: наступление ВС России приведет к ликвидации Украины

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наступление Вооруженных сил России приведет к ликвидации Украины, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube. По его словам, тактика ВС РФ измотает Киев до такой степени, что в конце концов приведет к падению страны.

Я верю, что русские играют вдолгую. Я верю, что они начнут наступление. <...> Они видят сейчас, что у (президента Украины Владимира. — ред. NEWS.ru) Зеленского большие проблемы, — сказал Никсон.

Журналист считает, что сейчас конфликт выглядит как спарринг между двумя боксерами. Как только у Зеленского закончатся силы и он будет истощен, его собьют с ног, заключил эксперт.

Недавно бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Зеленского может не оказаться в живых к моменту, когда Киев будет подписывать акт о капитуляции. По его мнению, условия мирного соглашения продиктует Москва. Риттер подчеркнул, что Вашингтону и Брюсселю остается лишь признать, что им не удастся победить Москву на поле боя, поэтому необходимо принять реальность такой, какая она есть.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе пресс-конференции в Киеве, что капитуляция Украины не приведет к миру. По его словам, мир любой ценой неприемлем.