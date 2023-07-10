В США предрекли самый крупный банковский кризис с 2008 года

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После краха ряда крупных инвестиционных организаций, таких как Silicon Valley Bank и First Republic Bank, банковский сектор США может столкнуться с поглощением местных кредитных организаций крупными банками, сообщает CNBC со ссылкой на аналитиков. По их словам, американский банковский сектор находится «на пороге сейсмического сдвига», на фоне чего банковскую систему может ожидать самый крупный кризис с 2008 года.

По информации CNBC, среди ключевых факторов, влияющих на состояние банковской системы, — продолжение курса по ужесточению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, увеличение ключевой ставки, а также долговой кризис в коммерческой недвижимости. По мнению экспертов, увеличение процентных ставок может привести к росту убытков по ценным бумагам, кроме того, вкладчики будут снимать деньги со счетов.

Ранее председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты России Владимир Гамза заявил, что российской экономике нужны инвестиции в производство и необходимо начать использовать для инвестиций в свою экономику финансовые средства, пришедшие из Европы и США, общий объем которых приблизительно равен сумме, находящейся за рубежом.