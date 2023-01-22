В США предположили, когда из Европы начнут поставлять Украине танки Leopard Конгрессмен США Маккол: отправка Киеву одного американского танка Abrams подтолкнет Европу к отправке танков Leopard

Фото: Ralph Zwilling/picture alliance/Global Look Press

Председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол в эфире канала ABC News предположил, что страны Евросоюза ждут, когда США поставят на Украину хотя бы один боевой танк Abrams, чтобы отправить туда же свои танки Leopard, о которых просили в Киеве. По его словам, в Европе ждут инициативности от Штатов, чтобы допустить предоставление Украине тяжелого вооружения.

Если бы мы объявили о том, что собираемся передать Abrams, хотя бы один… они бы предоставили танки Leopard, — заявил конгрессмен.

По словам Маккола, в Германии уже готовы предоставить танки Leopard для ВСУ, но ожидают инициативы Штатов.

Ранее новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Германия не участвует в конфликте на Украине, но продолжит поддерживать Киев военными поставками.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне очередных поставок в ВСУ предупреждал, что снабжение Украины наступательным вооружением может обернуться глобальной катастрофой. Использование Киевом этого оружия для ударов по российской территории повлечет за собой ответ «более мощным оружием», заявил политик.