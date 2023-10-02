В США предположили, каким будет мирный договор России и Украины Экономист Сакс: условия мира с РФ ухудшатся для Украины из-за поражения ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Условия мирного договора с Россией окажутся для Украины значительно хуже из-за поражения ВСУ на поле боя, заявил в эфире YouTube-канала Kim Iverson американский экономист Джеффри Сакс. Он отметил, что Вашингтону следует прекратить тратить деньги на конфликты, подобные украинскому.

Пора заключить мирный договор, который был на столе с самого начала. Его условия, конечно, ухудшились из-за успехов России на поле боя, но мы должны положить конец этому конфликту — за столом переговоров. А не так: сперва один 24-миллиардный пакет помощи, за ним еще один. Сколько еще украинцев должны погибнуть ради этого? — сказал экономист.

Он добавил, что расходы США на помощь Украине идут во вред стране, Вашингтон слабеет, поскольку его долг уже перевалил за 100% ВВП. По мнению Сакса, к данному фактору следует относиться всерьез, так как «государственные траты не должны превышать налоговых сборов».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о том, что США выделят Украине новый пакет военной помощи в ближайшее время. По ее словам, таким образом Вашингтон планирует подать «сигнал» о том, что он привержен поддержке Киева.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также заявил, что до конца текущего года Евросоюз согласует выделение Украине $5 млрд в качестве военной помощи в 2024 году. По его словам, Евросоюз планирует укреплять сотрудничество с Киевом в сфере оборонной промышленности, стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией.