Условия мирного договора с Россией окажутся для Украины значительно хуже из-за поражения ВСУ на поле боя, заявил в эфире YouTube-канала Kim Iverson американский экономист Джеффри Сакс. Он отметил, что Вашингтону следует прекратить тратить деньги на конфликты, подобные украинскому.

Пора заключить мирный договор, который был на столе с самого начала. Его условия, конечно, ухудшились из-за успехов России на поле боя, но мы должны положить конец этому конфликту — за столом переговоров. А не так: сперва один 24-миллиардный пакет помощи, за ним еще один. Сколько еще украинцев должны погибнуть ради этого?сказал экономист.

Он добавил, что расходы США на помощь Украине идут во вред стране, Вашингтон слабеет, поскольку его долг уже перевалил за 100% ВВП. По мнению Сакса, к данному фактору следует относиться всерьез, так как «государственные траты не должны превышать налоговых сборов».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о том, что США выделят Украине новый пакет военной помощи в ближайшее время. По ее словам, таким образом Вашингтон планирует подать «сигнал» о том, что он привержен поддержке Киева.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также заявил, что до конца текущего года Евросоюз согласует выделение Украине $5 млрд в качестве военной помощи в 2024 году. По его словам, Евросоюз планирует укреплять сотрудничество с Киевом в сфере оборонной промышленности, стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией.

 