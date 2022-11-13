В США предположили, как долго продлится пауза в конфликте на Украине NYT: зимняя пауза в конфликте на Украине может продлиться полгода

Приостановка боевых действий в конфликте на Украине из-за зимы может продлиться до шести месяцев, пишет New York Times. По данным издания, дождливый сезон и мягкая почва замедлят продвижение бронетехники и личного состава как со стороны ВСУ, так и со стороны ВС РФ. На снижении темпов боевых действий также скажутся снегопады, холода и слякоть.

Зимняя пауза может продлиться до шести месяцев. Вы уже видите, что слякотная погода на Украине немного замедляет ход событий... Становится очень грязно, что затрудняет проведение крупномасштабных наступательных операций, — привели слова замминистра обороны США Колина Кала в издании.

При этом, как указывают журналисты американской газеты, вынужденная пауза в передвижениях войск положит начало новой итерации конфликта. Эксперты издания полагают, что российские войска сконцентрируются на ударах по объектам инфраструктуры Украины. При этом ВСУ, подчеркнул вице-президент центра стратегических и международных исследований Сет Джонс, «собираются продолжить диверсионные и подрывные атаки на российских границах».

Кроме того, в газете привели мнение чиновников из офиса президента США Джо Байдена, которые считают, что зимней паузой необходимо воспользоваться для того, чтобы нарастить поставки оборонительного и наступательного оружия Киеву.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов сообщил, что Украина не намерена замораживать конфликт в преддверии зимы. По его словам, перед ВСУ стоит задача отбить всю территорию страны, поэтому они продолжат наступать, «независимо от погоды, независимо от времени года».