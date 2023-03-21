В США предположили, чья сторона может взять верх в конфликте на Украине Глава КНШ США: ни одна из сторон конфликта на Украине пока не получит военного перевеса

Фото: МО РФ

В настоящее время ни одна из сторон конфликта на Украине не имеет решающего военного перевеса. Такое мнение выразил в интервью для международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли. Он также добавил, что подобный паритет сохранится некоторое время. Фрагмент интервью публикует издание Politico.

Сложилось такое положение, когда ни одна из сторон, вероятно, не добиться своих политических целей военными средствами, и такое положение дел продержится какое-то время, — сказал Милли.

Он отметил, что не считает вероятным вытеснение украинскими войсками российских ВС в текущем году. При этом Россия, по мнению Милли, также не сможет добиться своих политических целей на Украине.

Ранее Милли заявил, что на данный момент нет поводов полагать, что Россия собирается совершить наступление на Киев. Он отметил, что отметил, что основные бои идут в районе Артемовска. Американский представитель назвал ситуацию вокруг населенного пункта «боями на истощение».

В свою очередь подполковник американской армии Дэниел Дэвис предположил, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины более опасна, чем полагают на Западе. По его словам, если трезво и безэмоционально взглянуть на происходящее, то станет понятно, что в СМИ создается ложное представление о победе Киева, в то время как события на поле боя развиваются не в его пользу.