Стало известно, когда ВС России могут начать масштабное наступление Экс-разведчик Шаффер: ВС РФ могут начать крупное наступление в 2024 году

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После провалов ВСУ ВС России могут начать масштабное наступление в январе-феврале 2024 года, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, в настоящее время на Запорожском направлении идут тяжелые бои, а президент Украины Владимир Зеленский может не удержать контроль над правительством.

В январе-феврале, запомните мои слова, они (ВС РФ. — NEWS.ru) рассмотрят возможность провести масштабное наступление, — сказал Шаффер.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Вооруженные силы России успешно наступают и активно продвигаются в Марьинке Донецкой Народной Республики. По данным канала, говорить о полном взятии населенного пункта пока преждевременно. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Telegram-канал Readovka уточняет, что российская армия обошла Марьинку с юго-запада и заняла окраины. По данным канала, ВСУ еще удерживают северо-западные окрестности Марьинки. Тем не менее, отмечает канал, линия фронта постепенно отодвигается от Донецка. В Минобороны не комментируют эти сведения.

До этого советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские военные покинули часть позиций на западе Клещеевки. По его словам, причиной стало отсутствие огневой поддержки и небольшой запас боекомплекта.